АвтоВАЗ может поставить новый XRay на платформу Renault X13

Тольятти, 26 января. Обновленная модификация хетчбэка Lada XRay станет более простым вариантом «Нивы-3», пишет Drom со ссылкой на собственный источник в АвтоВАЗе.

Следующее поколение автомобиля Lada XRay может появиться на рынке в конце 2025 года, либо будет доступно для покупки только в начале 2026 года, говорит источник портала.

На данный момент неизвестно, останется ли за моделью прежнее название XRay. Согласно имеющейся информации, еще один городской внедорожник «Нива-3» и Lada XRay New Generation строят на единой архитектуре, которая проходит в документации тольяттинского предприятия как Renault X13.

Предполагается, что модель «Нива-3» снабдят исключительно «механикой», а вариатор будет устанавливаться на новые Lada XRay, которые также смогут предложить комплектации с полным, либо передним приводом.

Сообщается, что «Нива-3» недавно столкнулась с заморозкой концепции, однако ни конструкцию, ни дизайн авто еще до конца не утвердили. Такое же описание справедливо и для Lada XRay New Generation. Эксперты считают, что конструкцию и экстерьер моделей заморозят уже в скором времени.

Согласно информации паблика Avtograd News, автомобилестроительная компания из Тольятти также собирается внести ряд изменений во внедорожник Niva Legend. Это может случиться уже в текущем году.