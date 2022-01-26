Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 20:10
20:08
Шоу-бизнес
Вдова Тихановича вспомнила, как руководитель ВИА «Верасы» пытался посадить ее мужа
20:07
Экономика
Девелопер «Самолет» может выйти на рынок облигаций
20:07
Общество
Ботанический сад в Самаре откроют для посещения круглогодично
20:05
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
20:04
Политика
Поработать с мозгами: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
20:00
Общество
ГИБДД или МФЦ: в России могут измениться правила регистрации автомобиля
19:58
Общество
Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни
19:56
Экономика
Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH
19:54
Экономика
Эксперт объяснил, когда стоит ожидать стабилизации цен на автомобильном рынке
19:53
Экономика
Молдавия готова частично компенсировать увеличение тарифов на газ для населения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

АвтоВАЗ может поставить новый XRay на платформу Renault X13

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:40
Экономика
АвтоВАЗ может поставить новый XRay на платформу Renault X13
lada.ru  /  LADA

Тольятти, 26 января. Обновленная модификация хетчбэка Lada XRay станет более простым вариантом «Нивы-3», пишет Drom со ссылкой на собственный источник в АвтоВАЗе.

Следующее поколение автомобиля Lada XRay может появиться на рынке в конце 2025 года, либо будет доступно для покупки только в начале 2026 года, говорит источник портала.

На данный момент неизвестно, останется ли за моделью прежнее название XRay. Согласно имеющейся информации, еще один городской внедорожник «Нива-3» и Lada XRay New Generation строят на единой архитектуре, которая проходит в документации тольяттинского предприятия как Renault X13.

Предполагается, что модель «Нива-3» снабдят исключительно «механикой», а вариатор будет устанавливаться на новые Lada XRay, которые также смогут предложить комплектации с полным, либо передним приводом.

Сообщается, что «Нива-3» недавно столкнулась с заморозкой концепции, однако ни конструкцию, ни дизайн авто еще до конца не утвердили. Такое же описание справедливо и для Lada XRay New Generation. Эксперты считают, что конструкцию и экстерьер моделей заморозят уже в скором времени.

Согласно информации паблика Avtograd News, автомобилестроительная компания из Тольятти также собирается внести ряд изменений во внедорожник Niva Legend. Это может случиться уже в текущем году.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / АвтоВАЗ может поставить новый XRay на платформу Renault X13
авто xray внедорожник lada niva New Generation Нива-3 Renault X13
Комментировать