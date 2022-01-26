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Египет снова призвал к заключению соглашения по эфиопской плотине «Возрождение»

Весь мир
Египет снова призвал к заключению соглашения по эфиопской плотине «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Каир, 26 января. Египет снова потребовал заключить юридически обязывающее соглашение о заполнении и эксплуатации плотины «Возрождение» (Хидасэ), которую Эфиопия строит на берегу Голубого Нила.

В своем заявлении премьер-министр АРЕ Мустафа Мадбули подчеркнул важность возобновления переговоров между Аддис-Абебой, с одной стороны, и Каиром и Хартумом — с другой. Оба государства, расположенные ниже по течению реки, опасаются негативных последствий для собственной водной безопасности, к которым может привести работа эфиопской ГЭС.

«Египет подтверждает свое стремление достичь юридически обязывающего соглашения о заполнении и эксплуатации плотины «Возрождение», которое отвечало бы интересам всех сторон», — говорится в заявлении премьер-министра.

По словам Мадбули, Каир надеется на скорейшее возобновление переговоров и разрешении технических и юридических споров. Он считает, что диалог должен привести к достижению справедливого, сбалансированного и равноправного соглашения.

«Египет страдает от нехватки воды и зависимости преимущественно от речных ресурсов, основным источником которых является Голубой Нил, берущий начало на Эфиопском плато и впадающий в Белый Нил в Хартуме», — напомнил глава правительства.

Заявление Мадбули прозвучало через несколько дней после публикации комментариев его эфиопского коллеги Абия Ахмеда по сложившейся ситуации.

«Аддис-Абеба считает, что воды Нила можно использовать разумным и справедливым образом на благо всех народов побережья, не причиняя большого вреда никому», — сообщил премьер-министр.

Ахмед добавил, что плотина Хидасэ является хорошим примером принципа сотрудничества и дает множество преимуществ для расположенных ниже по течению стран — Судана и Египта, а также региона Восточной Африки, в целом. Название гидроэлектростанции соответствует стремлению Эфиопии к большому экономическому возрождению. Ее строительство обошлось государству более чем в 4 млрд долларов. Как ожидается, она станет крупнейшей ГЭС в Африке с производственной мощностью 6500 мегаватт.

«Без электричества ни одна страна не смогла победить бедность и добиться всеобщего экономического роста», — отметил премьер-министр в своем заявлении.

С 2011 года Египет, Судан и Эфиопия вели переговоры вокруг плотины «Возрождение», однако длительные и изнуряющие встречи так и не привели к соглашению. Хотя Каир и Хартум неоднократно призывали Аддис-Абебу отложить планы по эксплуатации ГЭС до момента достижения договоренности, в июле прошлого года власти восточноафриканской страны объявили о завершении второго этапа заполнения водохранилища плотины, емкость которого составляет около 74 млрд кубометров воды.

На днях министр ирригации Египта Мухаммед Абдель Ати сообщил о том, что власти его страны предоставляли Эфиопии различные сценарии запуска Хидасэ, предусматривающие наименьшие негативные последствия для государств ближнего зарубежья. Чиновник отметил, что предложенные идеи гарантируют обеспечение электричеством даже в условиях затяжной засухи.

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египет эфиопия судан
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