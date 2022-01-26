Актер Куравлев уже почти неделю находится в хосписе после выписки из больницы

Москва, 26 января. Актер Леонид Куравлев покинул больницу в Коммунарке после нескольких недель лечения. Артиста переместили в хоспис, где он провел уже шесть дней.

Куравлев оказался в больнице в начале января с симптомами пневмонии. У него также заподозрили заражение коронавирусной инфекцией, но опасения не подтвердились.

Спустя несколько недель врачи выписали артиста, сообщалось, что его перевели в реабилитационный центр. Как оказалось, советской кинозвезде присвоили паллиативный статус, он уже шесть дней находится в хосписе имени Миллионщиковой, передает Пятый канал.

Сын артиста прокомментировал его выписку из больницы. Он отметил, что Куравлеву требуется восстановление под постоянным наблюдением медиков и специалистов, поэтому его перевели из Коммунарки.