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Актер Куравлев уже почти неделю находится в хосписе после выписки из больницы

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:53
Общество
Актер Куравлев уже почти неделю находится в хосписе после выписки из больницы
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 26 января. Актер Леонид Куравлев покинул больницу в Коммунарке после нескольких недель лечения. Артиста переместили в хоспис, где он провел уже шесть дней.

Куравлев оказался в больнице в начале января с симптомами пневмонии. У него также заподозрили заражение коронавирусной инфекцией, но опасения не подтвердились.

Спустя несколько недель врачи выписали артиста, сообщалось, что его перевели в реабилитационный центр. Как оказалось, советской кинозвезде присвоили паллиативный статус, он уже шесть дней находится в хосписе имени Миллионщиковой, передает Пятый канал.

Сын артиста прокомментировал его выписку из больницы. Он отметил, что Куравлеву требуется восстановление под постоянным наблюдением медиков и специалистов, поэтому его перевели из Коммунарки.

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актер куравлев хоспис
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