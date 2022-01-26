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Поработать с мозгами: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
Политика
Поработать с мозгами: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
Федеральное агентство новостей  / 

Государство совершает серьезное преступление, отказываясь от введения собственной идеологии в стране. Об этом в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, это развязывает руки «антигосударственникам, прикидывающимся оппозиционерами» для «оккупации мозгов» россиян и особенно молодежи.

«Государство без идеологии — все равно что дом без фундамента, — заявил военный обозреватель «Комсомольской правды». — И вы посмотрите, какой парадокс: Минобороны РФ, которое казалось бы призвано заниматься подготовкой к отражению военной угрозы, выступает, помимо этого, в качестве морально-идеологического центра нашей страны!»

«Поработать с мозгами»: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
ПолитРоссия /

По его словам, именно российская армия стала первым институтом России, вернувшим полноценных политработников. Баранец также припомнил создание при оборонительном ведомстве РФ Юнармии: организации, нацеленной на патриотическое воспитание молодежи.

«Кто создал парк «Патриот», где все сделано так, чтобы максимально поработать с мозгами молодежи? Тоже министерство обороны! Так чего же наши федеральные власти не занимаются тем, чтобы распространить подобного рода практику на всю страну? Таким образом совершается огромная ошибка!» — резюмировал Баранец.

Ранее политолог Александр Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине.

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россия минобороны баранец
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