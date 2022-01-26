Белый дом бьет тревогу из-за рекордно низких запасов электронных компонентов в США

Вашингтон, 26 января. США продолжают ощущать острую нехватку полупроводниковых элементов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного правительством среди 150 компаний производящих и закупающих электронные компоненты.

Согласно результатам исследования, средний объем запасов электронных компонентов, который имеется у большинства компаний, сократился в восемь раз по сравнению с периодом до пандемии. Эти складские запасы могут быть использованы для обеспечения производства в течение пяти дней. В то же время сроки ожидания заказов на большинство компонентов значительно увеличились. По некоторым позициям срок поставки составляет до одного года.

LR @RepMcCaul "If Democrats truly cared about the semiconductor shortage and getting CHIPS passed, they could bring it to both floors of Congress TODAY. Instead, they have held it hostage in a hyperpartisan legislation that has almost no chance of becoming law. https://t.co/4CX85cng3o — House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) January 26, 2022

По словам министра торговли Соединенных Штатов Джины Раймондо, сложившаяся ситуация угрожает национальному промышленному производству и ведет к ускорению инфляции. В понедельник, 24 января она призвала Конгресс сосредоточиться на принятии законодательства, направленного на повышение конкурентоспособности США на мировом рынке электроники.

«Действительно, вызывает тревогу ситуация, в которой мы находимся как страна, и то, насколько срочно нам необходимо двигаться вперед, чтобы увеличить наш внутренний потенциал», — заявила она.

Острый дефицит полупроводников, который возник в мире из-за остановки многих заводов, выпускающих эту продукцию, из-за мер по противодействию пандемии COVID-19. Из-за этого во многих отраслях промышленности возникла нехватка комплектующих. Это коснулось автопрома, производителей потребительской электроники, бытовой техники, медицинского и телекоммуникационного оборудования. Многие компании были вынуждены частично сократить производство.

Global Look Press / Nathan Denette / Keystone Press Agency

Даже восстановление производства чипов, которое произошло в течение 2020—2021 годов, не смогло победить кризисные тенденции. Основная часть проблемы состоит в том, что в период 2019—2021 годов мировой спрос на электронные компоненты вырос на 17%, в то время, как производственные мощности остаются на прежнем уровне. На данный момент подавляющее большинство производителей полупроводников задействуют около 90% своих производственных мощностей. В этих условиях решением проблемы может стать создание новых производственных площадок.

Тем более это становится актуальным с учетом предполагаемого увеличения спроса на электронные компоненты, который связан с массовым производством электромобилей и оборудования для сетей 5G.

Предложенный правительством США законопроект предусматривает выделение средств на развитие национального производства полупроводников, что, по мнению чиновников, должно снизить зависимость американских производителей от зарубежных поставок. На эти цели планируется выделить порядка 250 миллиардов долларов, значительная часть которых будет выделена производителям в виде чрезвычайных субсидий.

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Тем не менее, столь важный законопроект, известный как «Акт об инновациях и конкурентности», натолкнулся на разногласия среди конгрессменов. Сенат настаивает на развитии технологий, в то время как Палата представителей выступает в пользу финансирования фундаментальных исследований.

Во вторник, 25 января демократы Палаты представителей обнародовали законопроект, содержащий 2900 страниц. Законодатели надеются, что он станет отправной точкой для переговоров с Сенатом в попытке в конечном итоге принять закон о производстве и цепочках поставок. В заявлении, сделанном через несколько минут после обнародования текста законопроекта, президент Байден приветствовал оба предложения и призвал «принять быстрые меры, чтобы он как можно скорее попал ко мне на стол».

Новая попытка оживить принятие законопроекта в Конгрессе происходит на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, поставки с которого являются критически важными для американских компаний. Наращивание усилий США на сдерживание Китая в индо-тихоокеанском регионе подталкивают Пекин к скорейшему решению вопроса Тайваня, который власти КНР считают «мятежной провинцией».

Федеральное агентство новостей /

В то же время ни у кого нет уверенности, что законопроект о финансировании производства полупроводников будет оперативно принят в Конгрессе. Особенно учитывая нынешнюю непростую политическую ситуацию в США. Судьба важнейших документов, которые месяцами находятся на рассмотрении комитетов — наглядное тому свидетельство. А между тем, погрязшие во внутренних дрязгах Соединенные Штаты рискуют утратить роль мирового технологического лидера.