Белый дом бьет тревогу из-за рекордно низких запасов электронных компонентов в США

Вашингтон, 26 января. США продолжают ощущать острую нехватку полупроводниковых элементов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного правительством среди 150 компаний производящих и закупающих электронные компоненты.

Согласно результатам исследования, средний объем запасов электронных компонентов, который имеется у большинства компаний, сократился в восемь раз по сравнению с периодом до пандемии. Эти складские запасы могут быть использованы для обеспечения производства в течение пяти дней. В то же время сроки ожидания заказов на большинство компонентов значительно увеличились. По некоторым позициям срок поставки составляет до одного года.

