Актриса Елена Проклова за «копейки» купила участок земли в Сочи

Москва, 26 января. Актриса Елена Проклова поделилась подробностями строительства собственного дома в Сочи. Кинозвезда призналась, что ей повезло с ценой во время покупки дачного участка.

Проклова активно гастролирует со спектаклями и выступает в Москве. Несмотря на карьеру в столице, артистка призналась, что мечтает о жизни в Сочи, поэтому купила там не только квартиру, но и участок, где строится ее дом.

«Там вид на море и горы фантастический! А какие там восходы и закаты, а какие вокруг столетние дубы, буки, тисы, самшиты и лиственницы! Пять лет тому назад эти шесть соток стоили копеечные деньги — 1,5 млн всего. А я же еще и везучая — в итоге купила еще три соседних участка», — объяснила звезда в интервью изданию «Собеседник».

Проклова отметила, что не может жить в квартире, которая находится на 11 этаже, так как ей важно быть ближе к земле. Поэтому артистка поручила строительство дома бывшему мужу.

Стоит отметить, что именно экс-супруг заботился об актрисе, когда та оказалась в больнице с инсультом. Проклова сообщила, что после госпитализации чувствует себя нормально и уже подумывает о возвращении к работе, передает телеканал «360». Несмотря на улучшения, артистке требуется операция на артерии, однако ее отложили на полгода.