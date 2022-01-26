США обсуждают с союзниками по НАТО переброску тысяч военных в Восточную Европу

Вашингтон, 26 января. США обсуждают с союзниками размещение дополнительных сил на восточном фланге Североатлантического альянса.

В сообщении CNN говорится, что дополнительные подразделения НАТО могут быть развернуты в Румынии, Болгарии и Венгрии. Отмечается, что в Вашингтоне считают важным совершить переброску военных до «потенциальной» эскалации ситуации вокруг Украины, передает RT.

«США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Пентагон привел ВС США в состояние повышенной готовности для переброски в Европу. В оборонном ведомстве заявили, что такое решение было принято из-за напряженной ситуации на Украине.