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DFB дисквалифицировал тренера Анфанга за поддельный сертификат о вакцинации

Спорт
DFB дисквалифицировал тренера Анфанга за поддельный сертификат о вакцинации
Global Look Press  /  Noah Wedel via www.imago-images./www.imago-images.de

Бремен, 26 января. Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о дисквалификации экс-наставника бременского «Вердера» Маркуса Анфанга на 12 месяцев.

Как отметила пресс-служба организации, причиной дисквалификации стало использование специалистом фальшивого сертификата о вакцинации от COVID-19. Кроме того, Анфанг должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. DFB наложил санкции и на бывшего ассистента Анфанга в бременском клубе Флориана Юнге. Срок отстранения специалиста составляет девять месяцев.

Тренер Анфанг покинул «Вердер» в ноябре 2021 года после обнаружения у него поддельного сертификата о вакцинации.

Напомним, власти Австралии 16 января приняли решение депортировать первую ракетку мира Новака Джоковича на фоне скандала с медотводом от вакцинации против коронавируса. По мнению правительства этой страны, у серба нет оснований для соответствующего документа.

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