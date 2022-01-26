Германия анонсировала поставку на Украину крупной партии касок для ВСУ

Берлин, 26 января. Оборонное ведомство Германии заявило, что передаст пять тысяч касок Украине. Сроки поставки пока неизвестны.

Представитель минобороны ФРГ во время брифинга в Берлине подтвердил, что были достигнуты соответствующие договоренности с украинской стороной, передает RT.

«Могу подтвердить, что мы завершили проверку запроса украинской стороны и смогли подтвердить поставку пяти тысяч касок. О сроках пока не могу вам сказать», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Киев буквально умоляет ФРГ предать ему вооружения и военную технику для нужд ВСУ. При этом официальный Берлин занимает весьма категоричную позицию по этому вопросу.