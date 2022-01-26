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Германия анонсировала поставку на Украину крупной партии касок для ВСУ

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:22
Армия
Германия анонсировала поставку на Украину крупной партии касок для ВСУ
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Берлин, 26 января. Оборонное ведомство Германии заявило, что передаст пять тысяч касок Украине. Сроки поставки пока неизвестны.

Представитель минобороны ФРГ во время брифинга в Берлине подтвердил, что были достигнуты соответствующие договоренности с украинской стороной, передает RT.

«Могу подтвердить, что мы завершили проверку запроса украинской стороны и смогли подтвердить поставку пяти тысяч касок. О сроках пока не могу вам сказать», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Киев буквально умоляет ФРГ предать ему вооружения и военную технику для нужд ВСУ. При этом официальный Берлин занимает весьма категоричную позицию по этому вопросу.

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украина германия каски
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