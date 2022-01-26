Доллар торгуется по 80 рублей впервые с ноября 2020 года

Москва, 26 января. Американская валюта продемонстрировала значительное укрепление в ходе торгов Московской биржи.

Курс доллара занял позицию около 80 рублей, что наблюдается на бирже первый раз с ноября позапрошлого года. Соответствующая динамика наблюдается на столичной торговой платформе.

Евро также набирал обороты во время торгов в среду. Европейская валюта выходила на уровень в 90,04 рубля, что является максимальным значением с июля 2021 года.

Эксперты отмечают, что доллар усиливается на фоне растущих геополитических рисков, связанных с ситуацией на Украине. Известно, что посольство Соединенных Штатов в Киеве уже предложило своим гражданам начать выезжать с Украины.

Из-за внешнеполитических противоречий по линии Россия — Евросоюз — США, отечественный фондовый рынок накануне демонстрировал стремительное снижение. Долларовый индекс РТС снижался на 8,1% к предыдущему закрытию, а также проседал на 33% к максимуму 25 октября прошлого года.

Как недавно сообщил минфин Соединенных Штатов, объем вложений РФ в государственные облигации США в ноябре предыдущего года сократился до 2,409 млрд долларов.