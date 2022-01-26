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Аналитик Citigroup заявил о возможном падении нефтяных цен в 2022 году на 20%

Экономика
Аналитик Citigroup заявил о возможном падении нефтяных цен в 2022 году на 20%
wikimedia.org

Москва, 26 января. Мировые цены на нефть к четвертому кварталу 2022 года могут упасть на 20%, до 65 долларов за баррель. Таким прогнозом поделился аналитик Citigroup Эд Морс.

Накануне инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs сообщили, что ожидают роста нефтяных котировок до 100 долларов за баррель. По их мнению, цены на сырье будут повышаться из-ха дисбаланса спроса и предложения на рынке.

Эд Морс согласен с утверждениями о росте спроса. При этом он считает, что эксперты ошибаются относительно предложения, так как эксперты сфокусированы на общем объеме инвестиций в отрасль. По мнению аналитика, эти значения не могут отражать общий уровень добычи. Нефтяные компании стали работать намного эффективнее, сократив расходы на разведку и разработку месторождений, указал специалист.

Компания «Газпром нефть» ранее сообщила о готовности нарастить добычу углеводородов до 130 млн тонн к 2025 году. Как уточнил руководитель компании Александр Дюков, ситуация с производством будет во многом зависеть от обстановки на рынке.

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нефть прогноз Citigroup
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