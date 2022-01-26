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Трамп назвал себя 47-м президентом США

Политика
Трамп назвал себя 47-м президентом США
wikipedia.org

Вашингтон, 26 января. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя следующим президентом США.

В Сети появилось видео, снятое партнером Трампа по игре в гольф. В момент, когда политик выставлял мяч, его коллега сказал на камеру: «Впервые на телевидении: 45-й президент США», имея в виду, что Трамп является бывшим главой государства.

«45-й и 47-й», — поправил его Трамп.

Выборы 47-го президента США состоятся в 2024 году. Трамп заявил, что вновь намерен побороться за кресло главы государства от Республиканской партии. Аналогичное желание изъявлял нынешний президент Джо Байден, представляющий демократов.

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