Тарифы MasterCard за прием карт снизились для крупных маркетплейсов

Москва, 26 января. Платежная система MasterСard сократила тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационный бюллетень компании.

Таким образом, для Ozon, Wildberries, AliExpress и других крупных торговых площадок с 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии (интерчейнджа) составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от размеров онлайн-продаж.

Такое же решение недавно приняла система Visa. Компания установила льготную комиссию на уровне 1,2-1,5%. При этом на ее размер оказывает влияние, осуществляется платеж картой либо через Apple Pay, Samsung Pay и подобные системы.

Российская платежная система «Мир» оказалась наиболее популярной при оплате продукции онлайн-ретейлера Wildberries по итогам 2021 года. Тем самым она сумела обогнать Visa и Mastercard.