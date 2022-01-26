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Тарифы MasterCard за прием карт снизились для крупных маркетплейсов

Экономика
Тарифы MasterCard за прием карт снизились для крупных маркетплейсов
pixabay.com  /  PD

Москва, 26 января. Платежная система MasterСard сократила тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационный бюллетень компании.

Таким образом, для Ozon, Wildberries, AliExpress и других крупных торговых площадок с 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии (интерчейнджа) составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от размеров онлайн-продаж.

Такое же решение недавно приняла система Visa. Компания установила льготную комиссию на уровне 1,2-1,5%. При этом на ее размер оказывает влияние, осуществляется платеж картой либо через Apple Pay, Samsung Pay и подобные системы.

Российская платежная система «Мир» оказалась наиболее популярной при оплате продукции онлайн-ретейлера Wildberries по итогам 2021 года. Тем самым она сумела обогнать Visa и Mastercard.

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