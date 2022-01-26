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Стоимость межсезонного дизеля впервые превысила 57 тысяч рублей за тонну

Экономика
Стоимость межсезонного дизеля впервые превысила 57 тысяч рублей за тонну
pixabay.com

Москва, 26 января. Биржевая цена на межсезонное дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов 26 января поднялась почти на 1% и превысила 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость данного вида топлива обновляет исторический рекорд пятый торговый день подряд. На это указывает статистика Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля также преодолела максимум: она увеличилась на 0,5% — до 54,95 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой рекорд по летнему дизелю был отмечен 21 января (54,69 тыс. рублей за тонну).

ФАС проконтролирует поставщиков бензина, а конкретно марок АИ-92 и АИ-95. Служба выяснит объем запасов каждого поставщика и их долю на рынках нефтепродуктов.

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