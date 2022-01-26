Ставки по ипотеке в России могут превысить 10%

Москва, 26 января. Ипотечные ставки в 2022 году могут вырасти до уровня выше 10%, передает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

На фоне удорожания жилищных кредитов динамика ипотечного рынка в России замедлится, считают аналитики. Росту ипотеки также будут препятствовать низкие темпы увеличения доходов граждан, а также исчерпание платежеспособного спроса на жилье. Несмотря на это, ипотечный кредит останется драйвером роста кредитования в новом году, пишет «ФедералПресс».

«Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10 процентов», — добавили специалисты.

Правительство РФ ранее объявило, что может продлить программу льготной ипотеки, которая помогает регулировать спрос на жилье в условиях растущих ставок. Не исключено также, что кабмин может расширить перечень новых льготных категорий.