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Ставки по ипотеке в России могут превысить 10%

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:16
Экономика
Ставки по ипотеке в России могут превысить 10%
pixabay.com

Москва, 26 января. Ипотечные ставки в 2022 году могут вырасти до уровня выше 10%, передает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

На фоне удорожания жилищных кредитов динамика ипотечного рынка в России замедлится, считают аналитики. Росту ипотеки также будут препятствовать низкие темпы увеличения доходов граждан, а также исчерпание платежеспособного спроса на жилье. Несмотря на это, ипотечный кредит останется драйвером роста кредитования в новом году, пишет «ФедералПресс».

«Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10 процентов», — добавили специалисты.

Правительство РФ ранее объявило, что может продлить программу льготной ипотеки, которая помогает регулировать спрос на жилье в условиях растущих ставок. Не исключено также, что кабмин может расширить перечень новых льготных категорий.

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ипотека ставки по ипотеке российский рынок эксперт ра
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