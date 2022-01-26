МИД Нидерландов призвал Россию возобновить консультации с Австралией по делу MH17

Амстердам, 26 января. Российской Федерации необходимо возобновить трехсторонние консультации с Австрией по делу о крушении малайзийского самолета рейса MH17, рассказала координатор оперативной группы по авиалайнеру в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст.

Соответствующим заявлением она поделилась во время заседания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В среду началось первое совещание по жалобам Нидерландов и Украины в отношении России по делу MH17. Оно касается вопроса приемлемости объединенных жалоб.

«Мы открыты к любым модальностям, которые могли бы помочь найти решение. В этой связи мы хотим повторить свой призыв России вернуться к трехсторонним консультациям (по MH17)», — подчеркнула ван Хейст.

Ранее уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов рассказал, что Москва передавала властям Нидерландов несколько томов материалов о крушении малайзийского авиалайнера. Дипломат отметил, что была передана информация на бумажных и цифровых носителях, но Нидерланды ее не использовали.