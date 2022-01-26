Актриса Марина Коташенко назвала свою главную задачу после смерти Градского

Москва, 26 января. Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко сделала официальное заявление после смерти мужа. Актриса обратилась ко всем, кто знал, любил и уважал выдающегося композитора.

Коташенко заявила, что в их семье произошла большая трагедия. Она назвала смерть своего супруга огромной потерей для мировой и отечественной культуры, передает МК.ru.

Вдова Градского отметила, что четверо детей потеряли папу, а она лишилась мужа, друга, учителя и защитника. Также артистка высказалась об ограблении после смерти известного артиста, назвав происшествие еще одним испытанием.

«Сейчас передо мной стоит главная задача — сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все», — заявила Коташенко.

По ее словам, близкие люди композитора сильно расстраиваются, когда слышат имя маэстро в скандальных хрониках. Она рассказала, что вопросы наследства решаются спокойно и профессионально. Коташенко подчеркнула, что никто из родственников музыканта не будет обижен, сообщила «Вечерняя Москва».

Градский скончался в ноябре прошлого года. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.