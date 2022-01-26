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Концерн BMW представил сразу четыре новинки

Экономика
Концерн BMW представил сразу четыре новинки
Prt Scr youtube.com  /  Exotic Car Man

Мюнхен, 26 января. Автомобилестроительная компания из Германии внесла коррективы во всех представителей линейки 8 Series.

Семейство моделей 8 Series подверглось модернизации инженерами баварского автозавода. Компания показала публике рестайлинговое купе, кабриолет, купе с четырьмя дверьми и усиленный вариант авто M8 Competition.

Обновленные машины внешне отличаются другими бамперами, светящейся радиаторной решеткой, а также тормозными суппортами синего цвета и мультимедийной системой с экраном на 12,3 дюйма внутри салона. Помимо этого, концерн расширил перечень базовых устройств автомобиля и функций, которые добавляются опционально.

Концерн BMW представил сразу четыре новинки
Prt Scr youtube.com / Exotic Car Man

«Начинка» 8 Series, Convertible, Gran Coupe и их «заряженной» вариации осталась прежней. Автолюбители смогут заказать бензиновый двигатель на 340 л.с. (840i), дизельный мотор на 320 л.с. для 840d, агрегат на бензине при 530 л.с. для M850i и такую же установку мощностью 625 лошадиных сил на M8 Competition. Вся линейка двигателей работает с АКПП на 8 скоростей. Привод может быть задним или полным.

Ожидается, что новенькие BMW 8 Series попадут на рынок уже весной текущего года. Автокорпорация ранее презентовала во время технологической выставки CES 2022 в Лас-Вегасе электрокросс iX, который может быстро менять цвет кузова.

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авто bmw обновление 8 Series
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