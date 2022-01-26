Украинский юрист предупредила о риске опозориться в Пекине из-за запрета приближаться к спортсменам РФ

Киев, 26 января. Украинские спортсмены окажутся в крайне неловкой ситуации в Пекине из-за неадекватного антироссийского решения Министерства спорта

Все может даже закончится большим позором, как для самих спортсменов, так и для всей страны в целом.

С таким предупреждением в эфире телеканала «НАШ» выступила заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, комментируя очередной антироссийский выпад власти. Как известно, пару дней назад украинский министр спорта Вадим Гутцайт собрал всех спортсменов и тренеров, отправляющихся на Олимпиаду в Пекин, и настоятельно рекомендовал не приближаться во время соревнований к российским коллегам. По сути украинским, олимпийцам неофициально запретили подходить к спортсменам из РФ и уж тем более обниматься и делать совместные фото. О наказании за нарушение, мягко говоря, странных рекомендаций, Гутцайт ничего толком не сказал, но прозрачно намекнул, что «могут быть последствия».

Ставнийчук в беседе с журналистами жестко раскритиковала министерство спорта и украинскую власть в целом, назвав новое антироссийское решение, мягко говоря, очень глупым и непродуманным. Также юрист указала на некоторые нюансы вышеупомянутых рекомендаций, которые могут обернуться для украинской сборной целой серией нелепых конфузов, а то и позором на весь мир.

olympics.com / Международный олимпийский комитет 2021 года

«Откровенно говоря, мы будем выглядеть дикарями, когда на пьедестале наших спортсменов начнут награждать. А если наш атлет займет первое место, а российский второе или наоборот? Стоять все будут вместе, флаги будут развеваться рядышком, гимны будут играть один за другим. Как по мне, это было, мягко говоря, глупейшее публичное решение власти. Что им теперь делать? Бежать в панике с пьедестала, срывая церемонию, или повиснуть на краю ступеньки, отклонившись как можно дальше? Это же будет вселенский позор. Лучше уж тогда совсем не ехать» — предупредила о последствиях решения Минспорта Ставнийчук.

Юрист добавила, что даже в контексте глупой антироссийской идеологии чиновники могли поступить деликатно и дипломатично. К примеру, вызвали бы ту же сборную и тихо, спокойно посоветовали не проводить с российскими коллегами слишком много времени вне соревнований или не обсуждать какие-то определенные темы. Но нет. Минспорта решил сделать все пафосно и громко, выпячивая свой искаженный патриотизм и выставляя Украину и украинских спортсменов на посмешище за несколько дней до важнейших в их жизни соревнований.

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