Норкин рассказал свежий анекдот о семейной жизни в эфире «Места встречи»

Москва, 26 января. Популярный российский ведущий Андрей Норкин в очередной раз порадовал зрителей ток-шоу «Место встречи» веселым анекдотом.

Темой обсуждения на этот раз стали санкции США против России. Гости студии и эксперты высказали свое мнение. Большинство согласились, что антироссийские ограничения лишь приведут к ответным действиям Москвы, а санкции в итоге лишь усугубят отношения между странами и могут вовсе привести к их разрыву.

Как обычно, градус дискуссии был накален до предела, поэтому Норкин вмешался в ситуацию и решил остудить пыл спикеров, рассказав свежую шутку. На этот раз анекдот телеведущего коснулся семейной жизни.

ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Иванова

«Муж сидит дома, пока жена на работе. Он звонит ей по телефону и говорит: — Я хотел постирать футболку. На сколько градусов ставить? — А что на футболке написано? — Pink Floyd», — сказал Норкин.

Шутка буквально уложила зрителей и гостей студии. Анекдот так понравился участникам, что они под занавес программы с хорошим настроением покинули зал.

Ранее Норкин рассмешил зрителей, рассказав анекдот про жизнь молодых людей до свадьбы. Шоумен поделился с аудиторией новой шуткой на тему внебрачных отношений.