«Газпром нефть» готова за три года нарастить добычу углеводородов до 130 млн тонн

Москва, 26 января. Компания «Газпром нефть» планирует нарастить добычу углеводородов до 130 млн млн тонн уже в 2025 году, заявил глава корпорации Александр Дюков.

В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что «Газпром нефть» сможет увеличить выработку углеводородов как минимум на 10%. Ситуация во многом будет зависеть от обстановки на рынке, и если кризисных ситуаций не последует, добыча будет расти на 5% каждый год.

По итогам 2021 года компании удалось перешагнуть планку добычи в 100 млн тонн, напомнил Дюков. Объем переработки достиг 43,5 млн тонн. К концу 2022 года «Газпром нефть» ожидает рекордных за всю деятельность компании финансовых показателей.

«Газпром нефть» ранее сообщила, что запустила нефтедобывающую инфраструктуру Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В новом году уровень добычи превысит 6,3 млн тонн нефтяного эквивалента.