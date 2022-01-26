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«Газпром нефть» готова за три года нарастить добычу углеводородов до 130 млн тонн

Экономика
«Газпром нефть» готова за три года нарастить добычу углеводородов до 130 млн тонн
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Компания «Газпром нефть» планирует нарастить добычу углеводородов до 130 млн млн тонн уже в 2025 году, заявил глава корпорации Александр Дюков.

В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что «Газпром нефть» сможет увеличить выработку углеводородов как минимум на 10%. Ситуация во многом будет зависеть от обстановки на рынке, и если кризисных ситуаций не последует, добыча будет расти на 5% каждый год.

По итогам 2021 года компании удалось перешагнуть планку добычи в 100 млн тонн, напомнил Дюков. Объем переработки достиг 43,5 млн тонн. К концу 2022 года «Газпром нефть» ожидает рекордных за всю деятельность компании финансовых показателей.

«Газпром нефть» ранее сообщила, что запустила нефтедобывающую инфраструктуру Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В новом году уровень добычи превысит 6,3 млн тонн нефтяного эквивалента.

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Все новости / Экономика / «Газпром нефть» готова за три года нарастить добычу углеводородов до 130 млн тонн
Александр Дюков добыча нефти газпром нефть
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