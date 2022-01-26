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Продажи автоконцерна Stellantis выросли в России за 2021 год на 65%

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:04
Экономика
Продажи автоконцерна Stellantis выросли в России за 2021 год на 65%
peugeot.ru  /  AUTOMOBILES PEUGEOT

Москва, 26 января. Концерн Stellantis по итогам 2021 года продал в РФ 18 526 автомобилей (бренды: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional). Это оказалось на 65% выше результата, зафиксированного годом ранее.

В итоге доля всех марок концерна на российском рынке достигла 1,1% против 0,7% в 2020 году, следует из данных АЕБ. Отмечается, что Stellantis продемонстрировал один из наивысших темпов роста продаж среди групп автопроизводителей в России.

Лидером в структуре брендов Stellantis осталась марка Peugeot, повысившая продажи на 93%, до 8727 автомобилей. Российские дилеры Citroen в минувшем году реализовали 4897 машин (+30%). За счет расширения модельного ряда и роста дилерской сети наибольший рост показала марка Opel — в 3,5 раза, до 2053 моделей. Продажи внедорожников Jeep выросли на 2% (1612 единиц), при этом реализация Fiat Professional упала на 6%, до 1237 машин.

Геополитическая напряженность способна повлиять на авторынок России. Прежде всего это затронет ценники на новые автомобили.

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автомобили авторынок Stellantis
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