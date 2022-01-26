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Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства

Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Раскол в НАТО очевиден. И одно из подтверждений этого — заявление хорватского президента об отзыве военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае эскалации на Украине. Такой точки зрения придерживается депутат Госдумы Олег Морозов. Свою позицию он детально объяснил в интервью ФАН.

«Если проанализировать выступления Макрона, некоторых высокопоставленных военных Западной Германии, а также слова руководства Германии по поводу «Северного потока» и газа, мол, да, конечно, санкции, но вот газ российский, пожалуйста, не трогайте. А также противоречия, которые вытекают из того, что одни страны говорят, что двери в НАТО открыты, и в то же время заявляют, что они не видят Украину в составе НАТО. Конечно, можно сделать вывод, что никакого единства в НАТО нет», — отметил Олег Морозов.

«Не понимают, как нужно действовать»: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседник ФАН считает, что противоречия внутри Североатлантического альянса будут лишь усиливаться.

«Все смотрят на США и пытаются проинтуичить, какую же позицию надо правильную занять. Потому что они одновременно не исключают, что завтра Байден договорится с Путиным, и им придется уже какую-то третью позицию формулировать. Поэтому сегодня торопиться и «поперек батьки» что-то успевать там, выкрикивать: «Я с вами» или «Я против вас» — все боятся и не понимают, как нужно действовать. Ведь никто не хочет платить собственной безопасностью за какие-то американские или британские игры. Вот из-за этого весь этот бардак», — рассказал Олег Морозов.

Накануне МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за заявления президента Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Москвой и Киевом. В украинском МИД заявили, что слова Милановича категорически неприемлемы и идут вразрез с официальной позицией страны.

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