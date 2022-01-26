Мира Тэрада: Пытки и похищения полицейскими граждан США на примере чикагского учреждения

Полицейское учреждение в Чикаго на Хоман-сквер — место, где полиция США экспериментирует с нарушениями прав человека, пытаясь нащупать, насколько же далеко они могут зайти. О нем стало известно всему миру, когда в 2015 году журналист Спенсер Аккерман написал серию разоблачающих статей для издания The Guardian. Активисты описывали его как секретное место для пыток.

Полиция буквально похищала людей, которых туда отправляли. Из примерно 7000 человек, которые попали туда за 11 лет, гарантированное Конституцией право на встречу с адвокатом получили менее 1%. Остальные находились там длительное время без любой возможности связаться с родственниками или получить юридическую помощь. И это на этапе раннего допроса, когда человек никоим образом не готов к нему и находится в наиболее уязвимом состоянии.

«Реальность такова, что никто не знает, где находится человек, попавший на Хоман-сквер, — сказал Крейг Футтерман, профессор юридической школы Чикагского университета, изучающий полицейскую деятельность. — В этот момент он просто исчезает».

Так задержанные проводят от нескольких часов до нескольких дней.

Существует как минимум 14 случаев применения к задержанным насилия. И это только те, которые были задокументированы самими полицейскими. Они использовали удары руками, коленями, локтями, дубинками, пощечины, выворачивания запястий и электрошокеры. Просто попробуйте представить себя на месте людей, которых внезапно схватила полиция, полностью оторвала от внешнего мира и увезла в застенки, где пытала электрошокерами.

Разумеется, главным образом это все касается национальных меньшинств. 82,2% людей, задержанных на Хоман-сквер, были чернокожими, в то время как общая доля чернокожих в Чикаго составляет 32,9% населения. 11,8% задержанных в лагере Хоман-сквер были испаноязычными, по сравнению с 28,9% от общей доли населения. 5,5% задержанных были белыми, по сравнению с 31,7% населения. Однако из 68 человек, которые, по утверждению полиции Чикаго, имели доступ к адвокату на Хоман-сквер, 45% были чернокожими, 26% — латиноамериканцами и еще 26% — белыми.

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Выглядит это все как огромный, оборудованный прожекторами, камерами и колючей проволокой склад из красного кирпича между двумя наиболее криминогенными районами Чикаго. Причем все это используется не для каких-то особо серьезных и жестоких подозреваемых в насильственных преступлениях — 5386 из известных арестов относились к хранению наркотиков.

Сам автор серии статей Аккерман утверждал, что объект на Хоман-сквер был «ареной секретной работы специальных полицейских подразделений», где нарушались «основные конституционные права», а «бедные, черно-коричневые» жители Чикаго подвергались насилию. Многие юристы, однако, не согласны с ним в том, насколько распространены нарушения конкретно в этом учреждении. По их словам, именно так обстоят дела по всему Чикаго. Что, разумеется, никоим образом не обеляет учреждение на Хоман-сквер, но позволяет понимать степень своевольного контроля полицией простых граждан и их безнаказанность.

Полицейское управление, разумеется, отрицает все эти обвинения, но ни статистика, ни свидетельства, ни мнения экспертов их слова подтвердить не могут. И даже более того, опровергают, ведь адвокаты, которым довелось лично работать с людьми, задержанными на Хоман-сквер называют их позицию смехотворной.

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Чем же закончилась эта история? В 2015 году, когда Чикаго испытывал давление активистов, вызванное возмущением по поводу серии статей и убийства полицейскими 17-летнего афроамериканца, город под руководством мэраобъявил о заключении соглашения о возмещении ущерба жертвам пыток и содержания под стражей 1970-х годов при бывшем командире полиции Чикаго. Сделка включала в себя выплаты в размере 5,5 миллиона долларов для жертв пыток, бесплатное обучение в городском колледже для выживших и их семей, мемориал и включение случаев пыток в курсы истории для десятиклассников в школьном округе Чикаго.

Что же происходит там сейчас? Боюсь, покажет только история. Обо всех ужасах, через которые проходят люди, лично столкнувшиеся с государственной машиной США, мы сможем узнать только тогда, когда они всплывут на поверхность. А до тех пор все новым жертвам придется страдать. А учитывая то, что проблема безнаказанности и жестокости американских силовиков существует десятилетиями, периодически обрастая скандалами, но при этом, не пропадая, надежды на счастливый конец практически нет.