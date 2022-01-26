Малоизвестные функции автомобиля способы упростить жизнь водителям

Москва, 26 января. Практически каждый автомобиль имеет несколько неочевидных, но весьма полезных функций, которые могут сделать управление машиной более комфортным, говорится в материале журнала MAXIM.

Например, на датчике остатка топлива есть стрелка, указывающая — с какой стороны расположена горловина бензобака. Естественно, что автовладельцы хорошо знают строение своего «железного коня», но эта информация может быть полезна для тех, кто сел за руль служебной или арендованной машины.

Люк бензобака имеет крючок. Как оказалось, он нужен для пробки.

Еще одна полезная функция есть на ключе-брелоке. Если села батарейка, то дверь можно открыть с помощью личинки замка. Для этого в брелоке и находится жало ключа, а под днищем машины есть специальные фиксаторы для домкрата.

Некоторые автомобили имеют специальный сервис-режим дворников. Он помогает сменить лезвия, если дворники прячутся между капотом и лобовым стеклом.

Машины с автоматической коробкой передач имеют слева от педалей платформу для удобной расстановки ног. Кроме того, нажатие кнопки закрытия на брелоке при закрытых дверях включает аварийные фары. Эта функция может облегчить поиск автомобиля на парковке.

Популярный внедорожник Lada Niva Legend в скором времени может снова пережить модернизацию. В последний раз машина претерпевала изменения несколько лет назад.