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The Drive: Россия может «выловить» рухнувший в Южно-Китайское море американский F-35С

Армия
The Drive: Россия может «выловить» рухнувший в Южно-Китайское море американский F-35С
wikipedia.org  /  United States Air Force

Вашингтон, 26 января. Пентагон всерьез обеспокоен тем, что упавший в Южно-Китайское море истребитель F-35C может «выловить» Россия, заявил аналитик Джозеф Тревитик.

В публикации для издания The Drive он напомнил, что недавно американский F-35C рухнул в море при попытке сесть на палубу авианосца USS Carl Vinson. По словам эксперта, в настоящее время США делают все возможное, чтобы предотвратить попадание обломков самолета в чужие руки, передает «ПолитРоссия».

«Еще неизвестно, какой курс действий в конечном итоге предпримет ВМС США, пытаясь вернуть свой потерянный F-35C, но вполне вероятно, что в Южно-Китайском море начнется гонка за его излечение», — говорится в статье.

Отмечается, что большая часть систем рухнувшего истребителя все еще находится в рабочем состоянии. Именно поэтому боевая машина может представлять огромную ценность для России или Китая. Подчеркивается, что в составе ВМФ РФ есть корабли, которые могут проводить глубоководные миссии.

Ранее сообщалось, что «капризный» F-35 не оправдал надежд американских военных летчиков. В последнее время боевая машина показывает себя не с лучшей стороны во время боевых учений и часто попадает в аварии.

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россия сша f-35c
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