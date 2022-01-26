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Делегация Европарламента посетит Украину с 30 января по 2 февраля

Политика
Делегация Европарламента посетит Украину с 30 января по 2 февраля
wikipedia.org  /  European Parliamen / CC BY 2.0

Страсбург, 26 января. Делегация Европарламента намерена посетить Украину в течение ближайшего времени. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

По данным пресс-службы, визит связан со сбором данных о ситуации, возникшей на территории украинского государства.

«Члены комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне посетят Украину с 30 января по 2 февраля для сбора информации о текущем кризисе», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство Украины постепенно превращается в министерство официального хамства. Таким мнением поделился политолог Владимир Рогов.

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