Страсбург, 26 января. Делегация Европарламента намерена посетить Украину в течение ближайшего времени. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

По данным пресс-службы, визит связан со сбором данных о ситуации, возникшей на территории украинского государства.

«Члены комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне посетят Украину с 30 января по 2 февраля для сбора информации о текущем кризисе», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство Украины постепенно превращается в министерство официального хамства. Таким мнением поделился политолог Владимир Рогов.