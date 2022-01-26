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Облачные сервисы помогли Microsoft нарастить прибыль

Экономика
Облачные сервисы помогли Microsoft нарастить прибыль
pixabay.com

Редмонд, 26 января. Известная IT-компания Microsoft презентовала итоги своей деятельности за II квартал 2022 финансового года.

Корпорация Microsoft после окончания американских биржевых торгов во вторник, 25 января, показала собственную отчетность за последний квартал 2021 года.

Оказалось, что выручка предприятия, основанного Биллом Гейтсом, подскочила на 20% в сравнении с результатом предыдущего года и достигла 51,7 млрд долларов. Объем чистой прибыли организации вырос на 21% и составил 18,8 млрд долларов. Доход в пересчете на акцию увеличился на 21%, до 2,48 доллара.

Эксперты называют главными стимулирующими факторами положительных финансовых результатов Microsoft эффективность развития облачных сервисов. Выручка по ним возросла на 46%. Бизнес-приложения Dynamics 365 прибавили 45%, а сервис LinkedIn вырос на 37%.

Представители Microsoft также ожидают оптимистичных результатов и в III квартале собственного финансового года. Отмечается, что после опубликования результатов, ценные бумаги IT-фирмы поднялись на 8% на внебиржевых торгах.

Транснациональная компания по производству программного обеспечения недавно заявила о намерении купить разработчика серий World of Warcraft и Call of Duty. Подразделение Activision Blizzard может перейти в состав Microsoft почти за 70 млрд долларов.

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