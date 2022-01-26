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Диетолог Думбрайте-Варкалене назвала переваривание главной ошибкой в приготовлении супа

Общество
Диетолог Думбрайте-Варкалене назвала переваривание главной ошибкой в приготовлении супа
pixabay.com

Вильнюс, 26 января. Главной ошибкой в приготовлении любого супа является переваривание ингредиентов, предупредила член правления Литовской ассоциации диетологов Живиле Думбрайте-Варкалене.

Специалист отметила, что первые блюда очень полезны и необходимы организму, особенно в зимнее время года. Однако следует помнить некоторые важные правила при их приготовлении, пишет издание Delfi.

«Важно помнить, что супы нельзя переваривать — чем дольше мы варим овощи и крупы, тем больше полезных веществ разрушаем. Это не относится к костному бульону, который нужно варить долго на медленном огне», — объяснила эксперт.

Думбрайте-Варкалене посоветовала варить овощи до тех пор, пока они не станут мягкими, но не более того. Что касается бульона, то его лучше варить отдельно и использовать тушеные овощи.

Врач профилактической медицины из США Седрина Колдер ранее рассказала о пище, помогающей укрепить иммунную систему организма. В первую очередь она назвала куриный суп.

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суп ошибки приготовление
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