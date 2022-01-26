Очевидцы рассказали, как ледяная глыба упала на собаку в Петербурге

Всех собачников и неравнодушных жителей Петербурга потрясла новость, произошедшая в Адмиралтейском районе. На собаку породы бигль с крыши упала ледяная глыба. В этот момент с псом находился ребенок.

Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивные кадры с места трагедии. На них видно, как ничего неподозревающая девочка идет по улице с питомцем. Но в одно мгновение жизнь четвероногого друга обрывается. У животного до последнего дергался хвост, хозяйка не оставляла надежды ему помочь. Но врачи констатировали смерть собаки.

Съемочная группа ФАН посетила место трагедии. На тротуаре остались неубранные пятна крови, засыпанные песком.

Напротив стаяла снегоуборочная техника. Правда работать она стала только после того, как приехали журналисты. Водитель признался, что не в курсе трагедии на его рабочей точке. Он отметил, что по правилам, уборка льда должна контролироваться.

«Я только с утра приехал сюда. Чего там случилось? Когда они начинают чистить, они вообще ленточками закрывают. А здесь человек стоит и контролирует», — объясняет мужчина.

После случившегося место происшествия действительно огородили лентами и наклеили объявления о сходе лавины. Но на кадрах с камеры видеонаблюдения и материалах очевидцев видно, что никаких предупредительных знаков в момент падения льдины не было.

«Вы знаете, тут не было никаких ограждений, предупреждений. Ничего. Я вышла из подъезда, из той арки. Такой грохот стоял. Ясное дело, что-то там долбили на крыше», — вспоминает местная жительница Нина.

Петербурженка Нина призналась, что целый день не могла есть после того, как увидела лежащую на улицу окровавленную собаку и заливающуюся слезами хозяйку. Думала, что на месте пса могла быть она сама.

«Выхожу, издали из-под арки вижу тут девочка сидит над собачкой и плачет. Вышла на пять минут позже, мне бы эта льдинка досталась. Она тут сидела на корточках, головку окровавленную держала этого песика. Плакала», — с трудом вспоминает она.

Последствия трагедии застала и пенсионерка Нина Анатольевна. Она заявила, что хозяйке погибшего питомца тоже понадобилась помощь медиков.

«Ну и девочка плакала. Очень плакала. Ей наверно даже скорую вызывали. Когда я пришла с магазина, скорая тут стояла», — рассказывает женщина.

Очевидцем трагедии стала и жительница города Елена. Ей неприятно вспоминать то мгновение, когда она увидела мертвую собаку.

«Да, я видела, крови целая лужа. Я шла за ребенком в садик. А уже все…Не хочу про собаку…» — заявила она.

В семью Елены плохая уборка снега тоже принесла несчастье. Женщина пожаловалась, что на днях ледяная глыба упала не ее машину. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

«Машину раздолбала. Половина просто в хлам. Стекло в дрызг, крыло, капот. Все разбито. Сходила в ЖКС, они сказали, что не виноваты. Да у нас в этом году ни разу еще не убирали снег! Не кололи. А они: «Ну и что?» — возмущена пенсионерка.

Жители соседних домой предрекали, что рано или поздно трагедия должна случиться. Петербурженка Елена старалась лишний раз не выходить с ребенком из дома. Ледяная глыба упала прямо перед ними.

«Не всегда, когда мы ходили в садик, могли пройти нормально и безопасно. Не всегда было посыпано или почищено. Мы шли мимо какой-то улицы, вроде Верейской. И там что-то рухнуло с крыши. Хорошо, что мы там не шли», — вспоминает женщина.

Стало известно, что хозяйка погибшей собаки связалась с «ЖКС Адмиралтейского района» с требованием наказать виновных, но внятного ответа не получила. Редакции ФАН тоже не удалось дозвониться до представителей частной компании.

Проверку по факту трагедии уже начала администрация Адмиралтейского района. Пострадавшие планируют написать заявление в полицию.