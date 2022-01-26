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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:23
Экономика
Биржевой курс евро превысил 90 рублей
pixabay.com

Москва, 26 января. Стоимость евро на бирже превысила 90 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 18:39 по московскому времени денежная единица Евросоюза торгуется ровно по 90 рублей. С начала дня курс евро вырос на 1,2 рубля. Доллар дорожает на 1,18 рубля, до 79,81 рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи растет на 3,09%, до 3359,37 пункта. Долларовый РТС с начала дня прибавил 2,41% и достигает 1325,79 пункта. Стоимость барреля нефти Brent составляет 89,90 доллара (+2,78%).

Глава МИД Сергей Лавров ранее рассказал о резком сокращении долларовых резервов России. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать доверие к своей национальной валюте.

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