Силы Донбасса находятся в режиме повышенной готовности: глава ДНР о ситуации на границе с Украиной

Несмотря на то, что Киев якобы ждет нападения со стороны РФ, его основные ударные силы сосредотачиваются на границе с Донбассом. Об этом в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подтвердил информацию ведущего передачи Евгения Попова о том, что в непосредственной близости от двух республик сейчас находятся порядка 120 тысяч украинских военных, представляющих собой «половину всей армии Украины».

«Это очень тревожный сигнал, и по всем признакам мы видим, что ВСУ готовятся не обороняться, а наступать, — заявил Пушилин. — Подтягивается техника, готовятся танковые экипажи. Кроме того, на позициях были замечены артиллерийские расчеты. Особенную опасность представляют уже знакомые нам «Смерчи» и «Ураганы».

Кроме того, глава ДНР обратил внимание на «медийную накрутку», которая сопровождает описанную им подготовку к агрессии.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

«На линию соприкосновения отправлено множество иностранных журналистов с явной целью что-то фиксировать, — сказал политик. — Замечены и западные военные инструкторы, которые, совершенно никого не стесняясь, фотографируются на позициях ВСУ. Так что силы Донбасса находятся в режиме повышенной готовности, ведь от Украины можно ожидать чего угодно».

Пушилин заверил, что «в складах ДНР» найдется что противопоставить системам «Джавелин», беспилотникам «Байрактар» и прочей поставленной со стороны Запада военной технике.

«Если что-то понадобится сверх этого — докупим у той же Украины, — сказал политик. — Ну и военные трофеи тоже никто не отменял».

Ранее политолог Александр Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине.