Москва, 26 января. Североатлантический альянс намерен поменять устройство России, уверен заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Этот пункт является главной задачей военного блока, считает эксперт.

Аналитик выступил с мнением на фоне недавнего заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга. Чиновник отметил, что организация не станет размещать свои войска на Украине и готова вести переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Аналитик Скориков разгадал хитрый план Запада по смене режима в России. Он подчеркнул, что на деле все обещания военного блока стали лишь уловкой, и главной целью является изменение устройства страны.

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«Ловко американцы и их союзники изменили тему дискуссии. Россия заявляла, что предметом разговора являются гарантии безопасности. Теперь мы обсуждаем только фактически неминуемую войну на востоке Украины и разоружение, возможное неприсутствие боевых частей США на Украине. (президент России Владимир. — Прим. ФАН) Путин уже заявлял, что нам отступать некуда. Это игра вдолгую, есть план — окружить Россию», — констатировал собеседник издания.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что у Москвы не было и нет никакого плана по «нападению» на Украину. Миф о российской «угрозе» нужен Западу для демонизации страны, убеждена сенатор. Она также предположила, что Киев может попытаться силой взять Донбасс, передает телеканал «360».