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Аналитик Скориков счел главной целью НАТО смену режима в России

Политика
Аналитик Скориков счел главной целью НАТО смену режима в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Североатлантический альянс намерен поменять устройство России, уверен заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Этот пункт является главной задачей военного блока, считает эксперт.

Аналитик выступил с мнением на фоне недавнего заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга. Чиновник отметил, что организация не станет размещать свои войска на Украине и готова вести переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Аналитик Скориков разгадал хитрый план Запада по смене режима в России. Он подчеркнул, что на деле все обещания военного блока стали лишь уловкой, и главной целью является изменение устройства страны.

Аналитик Скориков счел главной целью НАТО смену режима в России
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«Ловко американцы и их союзники изменили тему дискуссии. Россия заявляла, что предметом разговора являются гарантии безопасности. Теперь мы обсуждаем только фактически неминуемую войну на востоке Украины и разоружение, возможное неприсутствие боевых частей США на Украине. (президент России Владимир. — Прим. ФАН) Путин уже заявлял, что нам отступать некуда. Это игра вдолгую, есть план — окружить Россию», — констатировал собеседник издания.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что у Москвы не было и нет никакого плана по «нападению» на Украину. Миф о российской «угрозе» нужен Западу для демонизации страны, убеждена сенатор. Она также предположила, что Киев может попытаться силой взять Донбасс, передает телеканал «360».

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украина нато скориков
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