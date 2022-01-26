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Певец Игорь Саруханов поделился подробностями шестого развода

  /   Обновлено: 26 января 2022 18:43
Шоу-бизнес
Певец Игорь Саруханов поделился подробностями шестого развода
vk.com  /  Игорь Саруханов

Москва, 26 января. Музыкант Игорь Саруханов признался, что вновь стал холостяком. Артист рассказал о разводе с супругой и борьбе с увлечением алкоголем.

Саруханов активно занялся музыкой после переезда в Хамовники. Артист долгое время жил за городом, но в итоге отдал предпочтение городскому быту после развода, который оказался уже шестым по счету. Саруханов поделился деталями в интервью Пятому каналу.

«Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе», — объяснил артист.

По словам Саруханова, бывшая супруга уехала жить в Сочи и уже встретила нового будущего мужа. Дети артиста живут с матерью, но часто видятся с отцом, сообщает «Вечерняя Москва». Саруханов отметил, что паре удалось расстаться без ссор и раздела имущества. Он заверил, что развод произошел из-за остывших чувств.

Артист также рассказал в интервью о своем здоровье.

«Иногда я выхожу на улицу, просто иду по Фрунзенской туда и обратно — это где-то порядка семи километров. Я не говорю, что я спортсмен. Я — музыкант»», — подчеркнул Саруханов.

Исполнитель решил обратить внимание на свой организм и ответственно подошел к здоровому образу жизни. Так, артист сократил употребление вредной пищи и отказался от алкоголя.

Певец Дима Билан также начал открыто говорить об алкоголизме. Артист признался, что врачи диагностировали у него третью стадию зависимости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Игорь Саруханов поделился подробностями шестого развода
развод певец саруханов
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