США и Великобритания продолжают накачивать ВСУ западным оружием, тем самым лишь усугубляя кризис на Украине. В столь непростых обстоятельствах депутаты Госдумы от КПРФ в своем проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Кроме того, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев обратился к руководству России с просьбой оказать военно-техническую помощь ДНР и ЛНР.

Представим, что руководство РФ действительно примет решение об оказании военно-технической помощи ДНР и ЛНР. Какие в таком случае изделия ОПК России могут оказаться наиболее востребованными у защитников Донецка и Луганска?

Чтобы в этом разобраться, прежде всего, следует уяснить особенности донбасского ТВД. Де-факто почти все последние восемь лет в Донбассе идет позиционная война, изобилующая такими «прелестями», как внезапные артиллерийско-минометные обстрелы, а также действия диверсионно-разведывательных и снайперских групп. Военные формирования самопровозглашенных народных республик преимущественно ведут оборонительные боевые действия на заранее подготовленных позициях. Ввиду больших потерь украинских ВВС на первом этапе гражданской войны ВСУ теперь задействуют над Донбассом не боевые самолеты, а боевые дроны.

Федеральное агентство новостей /

Исходя из вышеописанного, можно предположить, что в первую очередь защитники Донецка и Луганска хотели бы получить тепловизоры и приборы ночного видения, РЛС контрбатарейной борьбы, высокоточные снайперские комплексы, противотанковые ракетные комплексы, разнообразные средства радиоэлектронной борьбы (включая противодроновые «ружья»), оптимизированные для борьбы с беспилотниками средства ПВО — самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и зенитные ракетные комплексы «Тор», а также разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники, включая уже прошедшие боевую обкатку в Сирии российские дроны-камикадзе «Куб-БЛА» и «Ланцет».

Ну и, разумеется, защитникам Донбасса крайне необходимы современные российские цифровые радиостанции, способные обеспечить быстрое построение высокоскоростной защищенной опорной сети связи войсковых формирований, различного уровня — от тактического до оперативного. Замечу, что обеспечение надежной сети обмена информацией вообще является едва ли не наиболее ключевой частью в управлении войсками как в мирное, так и в военное время.

Все, что я перечислил, имеется в наличии у Вооруженных сил Российской Федерации. Считаю, что всю эту продукцию военного назначения Москва может предоставить Донецку и Луганску в случае принятия руководством РФ соответствующего решения.