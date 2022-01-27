СК изъял все копии документов на госзакупки в «Ленкоме Марка Захарова»

Следственный комитет Российской Федерации фактически завершил проверки по государственным закупкам в «Ленкоме Марка Захарова». Проверка была начата после обращения в следственный комитет журналиста Андрея Караулова, который в открытую обвинил руководителя театра Марка Варшавера в узурпации власти, мошеннических схемах при проведении государственных закупок и личной войне против дочери Марка Захарова Александры, а также нарушении ее прав как наследницы.

«Ну, прежде всего, по поводу нарушений прав Александры Захаровой как наследницы создателя спектакля «Поминальная молитва», который был поставлен якобы без ее разрешения, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Сведения не подтвердились, у Марка Захарова не было прав на эту постановку. Спектакль 1987 года, когда согласно штатной должности Марк Захаров должен был выпускать определенное количество спектаклей в год, за что получал заработную плату. Так что театр имел право восстанавливать «Поминальную молитву» без согласия Захаровой».

Помимо этого были изъяты все документы по проведению за два последних года госзакупок по реализации билетов — наиболее «дорогие» лоты, порядка 45 миллионов. Кроме того, все закупки по лицензионным правам у ИП, покупка спектаклей, которые ранее ставились в других театрах и странах, и так далее. Все эти документы проходят проверку. Но на данном этапе серьезных претензий со стороны следствия к театру нет.

Агентство городских новостей Москва / Антон Кардашов

«Варшавер уверен, что это Александра спровоцировала журналиста. Более того, он утверждает, что эти материалы были даже проплачены для того, чтобы сместить Варшавера с поста директора и худрука театра, — пояснил источник в театре. — Захарова же, в свою очередь, считает, что Варшавер хочет ее выжить из театра, чтобы окончательно «гробить» дело рук ее отца».

Проверка по фактам, изложенным Андреем Карауловым, стала точкой невозврата отношений Марка Варшавера и Александры Захаровой.

В ход идут с обеих сторон уже не самые «чистые» методы. Александра Захарова, публично заявляет, что Варшавер никогда не был другом ее отца и всегда ему завидовал. Варшавер в ответ рассказывает всем, что она обиделась на него за правду. Мол, актрисе уже 60 лет (на самом деле еще не исполнилось), а она пытается играть 22-летних девочек, естественно, ей никто такие роли не дает, поэтому она обиделась.

Напомним, ранее ФАН писал, что Олеся Железняк заболела коронавирусом, но в легкой форме и уже в начале февраля собирается выйти на сцену театра.