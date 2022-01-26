Народная милиция ЛНР: подразделения ВСУ могут попытаться взять в кольцо Луганск

Луганск, 26 января. Подразделения ВСУ в случае полномасштабного наступления в Донбассе могут попытаться взять в кольцо столицу ЛНР.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что в случае начала войны для украинской армии окружение Луганска станет приоритетной задачей, как и в 2014 году, когда на территории республики велись активные боевые действия. Он также отметил, что ВСУ с высокой долей вероятности попытаются перекрыть пути сообщения с ДНР.

«Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска, и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики», — рассказал Лещенко.

Ранее сообщалось, что сосредоточенные вдоль линии соприкосновения подразделения ВСУ превосходят по численности силы ЛДНР в несколько раз. При этом Киев продолжает перебрасывать в Донбасс военную технику, передает «Царьград».