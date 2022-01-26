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Румыния — это южная Польша: политолог Ищенко объяснил, почему румыны за расширение НАТО
Общество
Румыния — это южная Польша: политолог Ищенко объяснил, почему румыны за расширение НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

НАТО продолжает усиливать ударные группировки на границе с Россией. И Румыния активно поддерживает генеральную линию НАТО. Так объяснил политолог Ростислав Ищенко в беседе с ФАН о заявлении президента Румынии, что страна готова принять дополнительные контингенты НАТО в случае необходимости.

«Они, видимо, считают, что если Россия нападет на Украину, то потом нападет и на Румынию. И Румыния как раз поддерживает генеральную линию НАТО, которая созвучна румынской политике на протяжении всего постсоветского периода. Надо помнить, что Румыния — это такая южная Польша. И у нее всегда с Россией были плохие отношения. И никогда ничего хорошего про Россию они не говорили», — отметил Ростислав Ищенко.

Накануне высший совет безопасности Румынии решил предпринять шаги по увеличению присутствия НАТО на территории страны, сообщил на брифинге в среду президент Клаус Йоханнис.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Таким образом российский дипломат прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса о наращивании сил военно-политического блока на восточном фланге.

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