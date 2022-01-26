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Глава МИД ФРГ Бербок заявила о защите суверенитета Украины странами НАТО
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Глава МИД ФРГ Бербок заявила о защите суверенитета Украины странами НАТО

  /   Обновлено: 26 января 2022 18:14
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о защите суверенитета Украины странами НАТО
Global Look Press  /  Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Берлин, 26 января. Защита суверенитета и территориальной целостности Украины остается главной целью стран Североатлантического альянса, подчеркнула глава МИД Германии Анналена Бербок.

Накануне страны ЕС активно обсуждали ситуацию вокруг Украины. По итогу совещания Бербок выступила на пресс-конференции и высказала позицию МИД ФРГ по данному вопросу.

«Нашей общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины и безо всяких "но и если". Любая другая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и в то же время экономического и финансового характера», – заявила Бербок.

Немецкий политик отметила, что деэскалации можно достигнуть только политическим путем. Также Бербок высказалась о необходимости «серьезного диалога» с Россией, который будет основан на международных обязательствах. По мнению главы МИД, ЕС должны сопротивляться попыткам извне, стремящимся внести разлад в отношения между странами НАТО.

В последние месяцы США и ЕС обвиняют Россию в якобы готовящемся нападении на территорию Украины из-за «скопления» войск на границе. Правительство РФ отрицает слухи и просит привести факты в подтверждение сказанным заявлениям. Москва уверена, что данная полемика выступает предлогом для размещения войск НАТО вблизи границ России.

Ранее немецкий политолог и бывший советник Правительства ФРГ Александр Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине.

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нато германия кризис на украине
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