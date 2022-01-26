Экологи требуют построить заводы по переработке мусора в Петербурге и Ленобласти 

Эксперты и экологи подвергли критике программу действий, которую реализуют региональные власти в сфере утилизации твердых бытовых отходов населения в Петербурге и Ленинградской области. По их мнению, российские ноу-хау в области мусоропереработки, в частности пиролиза, позволяют создать единый комплекс переработки ТБО без сжигания и захоронения значительной их части на полигонах.

Ленинградская область производит 700 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. По соглашению с Санкт-Петербургом она обязалась принимать еще 2,3 млн тонн мусора из Петербурга. Дискуссия по выбору способа обращения с таким количеством отходов закончилась отказом от строительства мусоросжигающих заводов. Власти Ленобласти остановились на перспективной технологии: глубокой переработке мусора путем его сортировки и производстве из него SRF-топлива, которое может быть использовано при производстве цемента.

В рамках соглашения предполагается строительство нескольких мусороперерабатывающих заводов на территории Ленинградской области, один из которых хотят построить в карьере «Брандовка» рядом с деревней Оржицы в Ломоносовском районе. Однако осенью 2021 года жители деревни и дачники выступили против строительства завода. Своими возражениями активисты и члены экологических организаций Ленобласти поделились в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По мнению члена общественного экологического совета Оржицкого сельского поселения Владислава Шелепова, выбранные места для строительства мусороперерабатывающих заводов были выбраны исходя из экономической целесообразности в плане логистики, но совершенно не учитывают тот вред экологии, который могут нанести объекты. Прежде всего — водозабору, которым питаются Кронштадт, Ломоносов и Петродворец, фонтаны Петергофа частности.

«Мы изучали этот вопрос, советовались со специалистами. И у нас есть устойчивое мнение, что выбранные места, в том числе наш объект «Брандовка», не могут быть использованы для подобных объектов», — заявил Андрей Незнамов, член общественного экологического совета Оржицкого сельского поселения.

Поддерживает мнение оржицкого активиста и председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук. По его словам, именно по этой причине в конце 1980-х в этом месте был свернут проект по строительству свинофермы.

Невские Новости / Дарья Зуева

Андрей Незнамов считает в корне неверной установку на производство топлива из мусора, поскольку это является тем же вариантом его сжигания, от которого принято решение отказаться, только рассредоточенным. Предлагаемая схема, по его мнению, является завуалированной формой сохранения сложившейся практики захоронения значительной части ТБО на полигонах.

«То, что сейчас происходит, вообще ничего общего с мусорной реформой не имеет. Согласно федеральной программе «Экология», есть несколько составляющих этой реформы, одна из них — уменьшение образования мусора, вторая — изменение его количественного и качественного состава, сортировка. И только потом то, чем занимаются сейчас город и область, — переработка, транспортировка, захоронение. По первым двум ничего не сделано на данный момент. Либо сделано, но что сделано — никому не известно. Начали как обычно не сначала, а с конца. И вокруг этого ведутся все дебаты. Если мы говорим о сборе, сортировке, вывозе, хранении и переработке мусора на последнем участке, то на сегодняшний момент сделано только то, что город выбрал единого оператора. И все мы видели, как он приступил к исполнению своих обязанностей — такое ощущение, что «Невский экологический оператор» только 31 декабря узнал, что ему нужно вывозить мусор», — заявил Андрей Незманов.

По словам эколога, три года в обязанности чиновников вменялось утвердить единую концепцию обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти на период до 2030-го. Однако она до сих пор не разработана.

«Есть схема по обращению с отходами, но это другой документ, концепции нет. А для того, чтобы реализовывать то, что намерены делать власти, нужно учитывать все 3 млн тонн мусора», — считает он.

Есть у экологов замечания и по поводу топлива, которое предполагается использовать на цементных заводах. По их словам, с одной стороны — оно не сертифицировано, поэтому не факт, что будет принято производителями цемента. С другой — представляет собой вариант рассредоточенного сжигания мусора, когда вырабатываемый продукт не сжигается на месте, а отвозиться в другое место. Что так же, как и в случае с мусоросжигательным заводом, предполагает нанесение вреда экологии.

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Превращать мусор в топливо, отметил Юрий Шевчук, экономически не целесообразно, потому что, в отличие от европейских стран, в РФ невысокая стоимость электроэнергии и других энергоресурсов.

«Нам не нужно производить SRF для цементных заводов — у них и так с топливом все в порядке. Зачем нам покупать убыточную технологию, когда у нас есть выгодные российские технологии?» — задается вопросом председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области.

По его мнению, наиболее продуманным вариантом утилизации бытового мусора является пиролизная технология.

«В свое время мы провели конкурс технологий в общественном совете, на котором было представлено более 30 различных технологий, и пришли к выводу, что единственная нормальная технология — это выборка всех вторичных материальных ресурсов из общего потока. Потом — выборка органики по мере сил и возможностей и направление всего остального в пиролизный реактор с дальнейшей литификацией пиролизного осадка (процесс переработки отходов с последующим их прессованием для создания твердого материала, по физико-химическим свойствам напоминающим камень. — Прим. ФАН). Получающийся в итоге камень можно использовать при строительстве дорог», — рассказал Юрий Шевчук.

По его словам, опытный завод по переработки мусора технологией пиролиза в Ленобласти показал свою эффективность при низких финансовых затратах и без вреда для экологии и получил высокую оценку специалистов.

«И в НЭО об этом в курсе», — подчеркнул эколог.

Строить такие мусороперерабатывающие заводы, считает эксперт, можно не только в области, но и в черте города — на территориях промзон, земля которых загрязнена и не подходит для жилищной застройки. Но лучшим вариантом, по его мнению, было бы размещение таких заводов на территориях бывших военных частей в окрестностях Санкт-Петербурга.