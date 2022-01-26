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Грабители вдовы Градского могли уехать в Таджикистан после преступления

Шоу-бизнес
Грабители вдовы Градского могли уехать в Таджикистан после преступления
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 26 января. Трое грабителей, организовавших ДТП с Мариной Коташенко, вдовой композитора Александра Градского, скрывались на заднем сидении ее автомобиля. Предположительно, они уже вернулись на родину в Таджикистан.

Наследники Александра Градского остались без внушительной части наследства композитора после кражи 100 млн рублей у его вдовы Марины Коташенко. Ограбление произошло после ДТП с ее участием, которое подстроили злоумышленники. Полиции удалось задержать виновника аварии, им оказался 27-летний Умед Жабборов. Именно он увез троих сообщников из дома вдовы Градского на белом «Мерседесе», передает сайт kp.ru.

По одной из версий, оставшиеся на свободе преступники могли доехать до Казахстана и оттуда вернуться в Таджикистан. Адвокат Коташенко Александр Добровинский отметил, что личности всех грабителей уже установлены, сообщает «Вечерняя Москва». Сотрудники полиции также выяснили, что задержанный Умед Жабборов уже был ранее арестован, утверждает телеканал «360».

Ранее адвокат Сергей Узденский поставил под сомнение брак Марины Коташенко и Александра Градского. По мнению эксперта, союз можно признать фиктивным, вель пара расписалась незадолго до смерти композитора.

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