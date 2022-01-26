Киев, 26 января. Украинцы готовы оказывать всестороннюю помощь НАТО с развертыванием военных баз на территории страны. Некоторые бизнесмены даже предлагают использовать для этих целей собственные склады.

Сегодня 55% украинцев убеждены, что их страна рано или поздно станет полноправным членом Североатлантического альянса. Некоторые жители страны так торопятся увидеть на своих землях западных военных, что обращаются напрямую к представителям военно-политического блока.

Так, одессит Демьян Ганул взял инициативу в свои руки и составил целое письмо в адрес Альянса, в котором заявил о готовности отдать свой земельный участок НАТО. В обращении к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу он указал, что может предоставить более пяти гектаров в сельской местности, чтобы там расположились военные.

Примечательно, что представители бизнеса также подключились к своеобразному флешмобу с приглашением иностранных военнослужащих. Украинская компания «Чотири Чебуреки» предложила НАТО развернуть базу на своем складе. В чебуречной даже назвали точный адрес, где смогут принять военную технику.

Ранее пользователи соцсетей отреагировали на предложение повременить с принятием Украины в НАТО. Американским властям накануне посоветовали отложить этот вопрос на 25 лет.