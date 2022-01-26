Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 18:39
18:35
Общество
Гинеколог Лордкипанидзе призвал не сравнивать суррогатное материнство с торговлей детьми
18:32
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана призвал информировать африканских лидеров о ситуации в его стране
18:32
Шоу-бизнес
Чист от мусора и от духовной скверны: Барецкий убедил трансгендера убирать Петербург от нечистот
18:30
Политика
Первый российский дрон-камикадзе готов к продвижению на международный рынок
18:29
Политика
Сенатор Ковитиди резко раскритиковала Госдеп США за новое вмешательство в дело Навального
18:29
Политика
Байден встретится с канцлером Германии Шольцем в Вашингтоне 7 февраля
18:28
Весь мир
Ndjoni Sango: Миротворцы ООН помогают Франции координировать боевиков в ЦАР
18:26
Экономика
Свыше 160 банков получили штрафы от ЦБ РФ за неправомерный доступ к кредитным историям
18:19
Армия
Народная милиция ЛНР: подразделения ВСУ могут попытаться взять в кольцо Луганск
18:14
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о защите суверенитета Украины странами НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинская компания «Чотири Чебуреки» предложила НАТО развернуть базу на своем складе

  /   Обновлено: 26 января 2022 18:10
Армия
Украинская компания «Чотири Чебуреки» предложила НАТО развернуть базу на своем складе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 26 января. Украинцы готовы оказывать всестороннюю помощь НАТО с развертыванием военных баз на территории страны. Некоторые бизнесмены даже предлагают использовать для этих целей собственные склады.

Сегодня 55% украинцев убеждены, что их страна рано или поздно станет полноправным членом Североатлантического альянса. Некоторые жители страны так торопятся увидеть на своих землях западных военных, что обращаются напрямую к представителям военно-политического блока.

Так, одессит Демьян Ганул взял инициативу в свои руки и составил целое письмо в адрес Альянса, в котором заявил о готовности отдать свой земельный участок НАТО. В обращении к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу он указал, что может предоставить более пяти гектаров в сельской местности, чтобы там расположились военные.

Примечательно, что представители бизнеса также подключились к своеобразному флешмобу с приглашением иностранных военнослужащих. Украинская компания «Чотири Чебуреки» предложила НАТО развернуть базу на своем складе. В чебуречной даже назвали точный адрес, где смогут принять военную технику.

Ранее пользователи соцсетей отреагировали на предложение повременить с принятием Украины в НАТО. Американским властям накануне посоветовали отложить этот вопрос на 25 лет.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Украинская компания «Чотири Чебуреки» предложила НАТО развернуть базу на своем складе
украина нато военная база чебуречная
Комментировать