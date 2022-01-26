В Минсельхозе России зафиксировали сокращение экспорта продукции АПК

Москва, 26 января. Объем экспорта продукции АПК из России с начала 2022 года по 23 января упал на 9% относительно того же периода 2021 года и составил 1 млрд 109 млн долларов.

Согласно данным, экспорт зерновых сократился на 39%, до 316 млн долларов. При этом поставки масложировой продукции возросли на 16%, до 303 млн долларов, а рыбы и морепродуктов — на 34%, до 171 млн долларов, сообщается в материалах федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Вывоз за рубеж мясной и молочной продукции увеличился на 19%, до 47 млн долларов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 22%, до 121 млн долларов. Экспорт прочей продукции АПК опустился на 17% — до 151 млн долларов.

В структуре экспорта 17% поставок пришлось на Европу, 16,6% – на Турцию, на Китай — 10,5%.

Минсельхоз РФ планирует уйти от компенсации прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.