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Австралийский СПГ могут отправить в Европу при сокращении поставок «Газпрома»

Экономика
Австралийский СПГ могут отправить в Европу при сокращении поставок «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»

Канберра, 26 января. Власти Австралии готовы экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу при снижении поставок российского топлива, заявил глава минприроды страны Кит Питт.

Соединенные Штаты ранее объявили о планах найти альтернативные источники поставок голубого топлива в еврозону в случае прекращения российского транзита через Украину. В частности, Вашингтон вел переговоры с Катаром.

«Австралийские производители СПГ выступают надежными партнерами, в стадии разработки находятся несколько крупных проектов, которые обеспечат стране возможность удовлетворить растущий мировой спрос», — подчеркнул Питт.

Как сообщало издание Bild, Европа, в том числе Германия, не готова отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2», который позволил бы покрыть спрос на сырье в регионе. При этом власти ФРГ отметили, что газ не пойдет по магистрали, если произойдет эскалация на Украине.

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австралия европа российский газ поставки спг
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