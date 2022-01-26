ГИБДД или МФЦ: в России могут измениться правила регистрации автомобиля

В МВД предложили разрешить регистрировать автомобили не только в подразделениях ведомства, но и в многофункциональных центрах. Подобное нововведение можно оценивать позитивно, но коснуться оно должно лишь простых регистрационных действий, которые не требуют осмотра автомобиля, об этом в беседе с ФАН сказал зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

«Эта идея в воздухе витает уже давно. Однако дело в том, что у нас при некоторых регистрационных действиях требуется осмотр автомобиля, например при смене собственника транспортного средства. Мне кажется, такую услугу можно было бы оказывать в МФЦ в тех случаях, когда не требуется проводить этот осмотр. Например, при выдаче дубликата утерянного свидетельства о регистрации. Вот такие регистрационные действия как раз можно было бы перенаправлять в эти центры. Ведь, по сути, там просто предоставляется документ и, если все в порядке с базой данных, вносится некая запись», — прокомментировал автоэксперт.

Федеральное агентство новостей /

Однако, по словам эксперта, есть принципиальное отличие между осуществлением регистрационных действий в ГИБДД и в МФЦ — в первом случае операцию осуществляют профильные специалисты, которые разбираются в нюансах документооборота. И задача обучить этим тонкостям работы сотрудников МФЦ будет долгой и непростой. Подводя черту, Холодов подчеркнул, что какие-то простые задачи все же можно было бы переложить на плечи многофункциональных центров уже сейчас.

Ранее Александр Холодов в авторской колонке для ФАН объяснил, почему закон о тюрьме для «лихачей» не будет работать. По его мнению, этот закон изначально написан под вполне определенных граждан.