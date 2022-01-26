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Опрос показал новое снижение рейтинга Байдена

Весь мир
Опрос показал новое снижение рейтинга Байдена
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Вашингтон, 26 января. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до новых минимальных значений. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией Harvard/Harris.

Согласно данным социологии, в настоящее время лишь 39% американцев положительно оценивают работу Байдена на посту президента. В то же время о своем недовольстве деятельностью главы государства заявили 54% опрошенных. 7% респондентов не смогли однозначно ответить на вопрос.

При этом по всем пунктам оценки работы Байдена, которые были предложены социологами, количество негативных оценок превысило позитивные. Среди основных претензий американцев к президенту можно выделить инфляцию, бегство из Афганистана, состояние экономики, миграцию и высокий уровень преступности. Даже вопрос противостояния пандемии, который еще недавно был одним из положительных пунктов в оценке деятельности Белого дома, теперь вызывает все больше недовольства. Лишь 44% опрошенных заявили о поддержке мер, предпринимаемых президентом в этом направлении, в то время, как 50% не поддерживают эти действия.

В целом лишь 33% участников опроса считают, что страна движется в правильном направлении. Не согласны с этим тезисом 59% американцев. Еще более критические оценки касаются состояния экономики Соединенных Штатов: 62% респондентов оценивают ее состояние как неудовлетворительное, что более, чем в два раза превышает количество позитивных оценок (29%).

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Федеральное агентство новостей /

Опрос, участником которого стали 1815 человек, проводился с 19 по 20 января.

Нынешние оценки, которые были приурочены к первой годовщине президентства Джо Байдена, продемонстрировали рекордно низкие показатели поддержки президента, который всего за год ухитрился растерять половину своих избирателей.

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