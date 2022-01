Опрос показал новое снижение рейтинга Байдена

Вашингтон, 26 января. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до новых минимальных значений. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией Harvard/Harris.

Согласно данным социологии, в настоящее время лишь 39% американцев положительно оценивают работу Байдена на посту президента. В то же время о своем недовольстве деятельностью главы государства заявили 54% опрошенных. 7% респондентов не смогли однозначно ответить на вопрос.

