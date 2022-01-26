Концерн «АвтоВАЗ» может покинуть бюджетный сегмент рынка

Москва, 26 января. Статистические данные по продажам компактных машин АвтоВАЗа указывают, что они перманентно теряют свою популярность. Потому компания может отказаться от их выпуска.

Так, уйти с рынка может седан Lada Granta. В минувшем году автомобиль уступил по объему реализации модели Vesta. Более того, конвейер, где осуществляется сборка Granta, в 2021 году не раз останавливался вследствие дефицита комплектующих.

Также с производства могут снять Lada XRAY, к которой интерес российских водителей идет на спад. Это относится и к универсалу Lada Largus, который является копией Dacia Logan 2006 года. За 15 лет авто устарело, и покупатели предпочитают более современные модели иных марок.

Компания «АвтоВАЗ» намерена еженедельно использовать режим простоя. Об этом сообщалось в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».