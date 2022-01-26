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Концерн «АвтоВАЗ» может покинуть бюджетный сегмент рынка

Экономика
Концерн «АвтоВАЗ» может покинуть бюджетный сегмент рынка
lada.ru  /  Пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ»

Москва, 26 января. Статистические данные по продажам компактных машин АвтоВАЗа указывают, что они перманентно теряют свою популярность. Потому компания может отказаться от их выпуска.

Так, уйти с рынка может седан Lada Granta. В минувшем году автомобиль уступил по объему реализации модели Vesta. Более того, конвейер, где осуществляется сборка Granta, в 2021 году не раз останавливался вследствие дефицита комплектующих.

Также с производства могут снять Lada XRAY, к которой интерес российских водителей идет на спад. Это относится и к универсалу Lada Largus, который является копией Dacia Logan 2006 года. За 15 лет авто устарело, и покупатели предпочитают более современные модели иных марок.

Компания «АвтоВАЗ» намерена еженедельно использовать режим простоя. Об этом сообщалось в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

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автоваз автомобили lada
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