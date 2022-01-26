Замгоссекретаря США Шерман: Украина не достигла необходимого для членства в НАТО уровня

Вашингтон, 26 января. Украина пока не достигла уровня, который необходим для получения плана действий для членства в Североатлантическом альянсе, рассказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности не будет содержать оценку американского президента Джо Байдена о том, что Украина в ближайшем времени не сможет стать членом НАТО. По его словам, дверь Североатлантического альянса «должна оставаться открыта».

Ранее заместитель американского госсекретаря высказалась о переговорах по гарантиям безопасности с Российской Федерации, которые состоялись в Женеве. Шерман отметила, что Соединенные Штаты никому не позволят закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. Она добавила, что встреча получилась прямолинейной.