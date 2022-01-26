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Актер Басилашвили повторно вылечился от коронавируса

Общество
Актер Басилашвили повторно вылечился от коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Санкт-Петербург, 26 января. Народный артист СССР, звезда фильмов «Служебный роман» и «Осенний марафон» Олег Басилашвили во второй раз вылечился от коронавирусной инфекции.

Актер сдал очередной тест на COVID-19, результат которого оказался отрицательным. По словам Басилашвили, во второй раз у него даже не было никаких симптомов болезни, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

«На этот раз вообще ничего не почувствовал, никаких симптомов. Даже температура не поднималась», — заявил артист.

Басилашвили заразился коронавирусом 20 января. Больше года назад он уже болел COVID-19, его даже пришлось срочно госпитализировать из-за ухудшения самочувствия.

Ранее источник ФАН рассказал, что Басилашвили вряд ли выйдет на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова в этом сезоне. При длительной болезни артиста спектакли с его участием будут заменены.

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