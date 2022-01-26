Сирия, Ливан и Иордания подписали соглашение о транзите электроэнергии

Бейрут, 26 января. В столице Ливана состоялось заключение договора о поставках в эту страну электроэнергии из Иордании по сирийской территории. Документ был подписан в присутствии журналистов руководителями энергетических ведомств трех стран, которые позже провели совместную пресс-конференцию.

Как заявил глава ливанского минэнерго Валид Файяд, сам факт подобного соглашения для его страны является историческим моментом, при этом важнее даже не практическая, а символическая его составляющая. Чиновник подчеркнул, что три арабских государства объединили свои усилия и начали сплоченную работу в экономической и социальной сферах, что имеет большое значение для народа Ливана.

Lebanon inks deals to receive electricity from Jordan via Syria https://t.co/2JAPhbj2pu — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 26, 2022

В дальнейшем Файяд пояснил, что в рамках подписанного договора Амман будет поставлять Бейруту 250 МВт энергии через сирийские линии электропередач. Он высоко оценил поддержку, которую в этом деле оказал Дамаск, и напомнил, что в дальнейшем аналогичным образом Ливан намерен импортировать природный газ из Египта. По словам чиновника, соглашение с Каиром должно будет вступить в силу приблизительно через два месяца.

Во благо всем

В свою очередь, министры энергетики Сирии и Иордании Гассан аз-Замиль и Салих аль-Харабаш также сочли подписание соглашения важным шагом в укреплении связей между тремя странами. Представитель Дамаска подчеркнул, что сирийское правительство надеется на скорейшую и успешную реализацию проекта и активно поддерживает идею о всестороннем сотрудничестве арабских государств региона. По словам Аз-Замиля, к настоящему моменту работы по восстановлению ЛЭП в арабской республике завершены, а премьер-министр лично осуществляет контроль над деятельностью управляющих компаний, чтобы страна могла выполнить взятые на себя обязательства в кратчайшие сроки.

Lebanon to receive Jordan electricity via Syria, deal signed https://t.co/IVNJmU2ULi



"Lebanon has also negotiated receiving Egyptian natural gas, set to be transmitted through Jordan and Syria. Another deal with Iraq helps it secure fuel for its power plants." — Sohbet Karbuz (@sohbetkarbuz) January 26, 2022

Глава Минэнерго Иордании Салих аль-Харабаш добавил, что заключение договора о поставках электричества принесет пользу не только Ливану, но и всем участвующим странам, поскольку любое партнерство между ними пойдет на благо их национальным интересам. Как сказал министр, правительства трех государств должны повышать уровень своего сотрудничества на фоне их исторических взаимоотношений.

Энергетический кризис

На данный момент поставки из Иордании не смогут полностью компенсировать тотальный дефицит энергии в Ливане, где поставки энергии осуществляются лишь на несколько часов в сутки. Тем не менее 250 МВт должно быть достаточно, чтобы увеличить этот период. В остальное время всем жителям страны придется полагаться на личные генераторы, топливо для которых найти сейчас крайне тяжело, а заоблачная цена горючего резко сужает круг тех, кто может позволить себе его купить. Как сообщили некоторые источники, свет в Бейруте отключили прямо перед подписанием договора, что также можно считать символичным событием.

Power goes out at the Lebanese Energy Ministry moments before #Lebanon, #Syria, and #Jordan sign electricity deal. pic.twitter.com/joBa3WOP6n — Kareem Chehayeb | كريم شهيب (@chehayebk) January 26, 2022

Три страны еще в прошлом году начали разработку соглашения, однако на тот момент перед ними стоял ряд значительных препятствий. В частности, власти Ливана опасались обострения отношений с США из-за наложенных на Дамаск санкций. Вашингтон же лишь недавно сообщил, что никаких негативных действий в связи с данной сделкой предпринимать не будет. В самой же Сирии основной сложностью была разрушенная войной инфраструктура, из-за чего даже при согласии США Бейрут бы не смог начать поставки. При этом сам Дамаск такую помощь оказать не в состоянии, поскольку также переживает энергетический кризис.

Единственной альтернативой в данном случае были лишь доставки нефтепродуктов из Ирана, что вызывало резкий протест не только у американского, но и у ливанского руководства, не желающего дальнейшего усиления позиций Тегерана и подконтрольной ему «Хезболлы». Тем не менее группировка за свой счет закупила у Исламской республики три танкера дизельного топлива, чему ни официальный Бейрут, ни Вашингтон препятствовать не стали, так как отказ мог вызвать массовые беспорядки среди населения, остро нуждающегося в любой помощи.